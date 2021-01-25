مونديال اليد .. أسبانيا تفوز على المجر 21-14 في الشوط الأول

انطلقت فاعليات المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ،ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد . في صدام القوي بين أسبانيا بطل أوروبا مع المجر على صدارة المجموعة،

وجاءت أحداث الشوط الأول مفاجىء لكل التوقعات حيث تمكن المنتخب الأسباني من الفوزر على نظيره المجري بنتيجة 21-14 ، وظهر القوة والندية على الماتدور الأسباني وأداء ملفت للنظر بعكس المنتخب المجري .

وانتهى صراع التأهل إلى دور الثمانية بين منتخبات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر، بتأهل منتخبا المجر وإسبانيا .

ونجح منتخب المجر في الفوز على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، بينما سبق لإسبانيا أن تفوقت على أوروجواي في وقت سابق ، بنتيجة 38-23 .

وارتفع رصيد المجر إلى ثمان نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة أمام إسبانيا .

اشاد عدد من لاعبي منتخبات اليد المشاركة في بطولة العالم مصر 2021 بتنظيم المحفل العالمي وبالاجواء التي شعروا بها في مصر والدقة في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا

وسجل العديد من اللاعبين رسالة مصورة للتعبير عن سعادتهم بتنظيم البطولة والنظام الامني والصحي بها.

وفِي سياق متصل حرصت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد على تنظيم زيارة عدة منتخبات لاهرامات الجيزة وفِي اطار نظام الفقاعة الطبية المطبق في البطولة لمنع الاختلاط بين البعثات

وعبر رؤساء البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق.

وأكد رؤساء البعثة على شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.

يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .