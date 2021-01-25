وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وجدنا أن هناك إيجابيات وبالطبع يوجد سلبيات تتعلق ببعض الممارسات المنسوبة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن إجمالى ما يتم إنجازه فى مصر يتم تجاهله خارجيا، واصفا ذلك بـ "الأمر السلبى".
وقال رشوان إن الانتقادات الموجهة للبناء المصرى فى تلك الفترة التى مازالت فترة انتقالية بعد ثورتين، أمر فيه ظلم كبير.
وأشار إلى أن الإعلام الأجنبى يعتمد فى انتقاداته على مصادر منفردة، حيث يسمع للشاكين أو الزاعمين دون وجود رد مصرى.
وشدد رشوان على ضرورة الرد المصرى، قائلا: "فى معظم الأحيان عدم تحركنا السريع فى أى مزاعم يجعل من تلك المزاعم حقائق".
واستشهد رشوان بواقعة تقرير منظمة هيومن رايتس التى زعمت وجود حالات تعذيب فى السجون، حيث تواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق وطالبنا المنظمة بتقديم الأدلة التى لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أى أدلة وبالتالى تم غلق التحقيق.
وتابع: أقول كصحفى، إن المجال الدولى ليس صديقنا، وبالتالى أى طلقة صغيرة تتحول إلى دانة كبيرة وتتحول المزاعم إلى حقائق وبالتالى يكون الرد مهم جدا.
وأوضح أن ما يتم حاليا من تنظيم زيارات لمراسلى الوسائل الإعلامية الأجنبية للسجون، يؤكد صدق خطوات مصر نحو حقوق الإنسان.
ودعا رشوان إلى يكون مجلس النواب ـ وخاصة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ـ جسر التواصل مع العالم، مؤكدا أهمية مد الجسور مع المعادين وليس الأصدقاء، من أجل نسف أى مزاعم تصل إليهم من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان: مصر صادقة فى خطواتها نحو النهوض بحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.