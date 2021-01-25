ضياء رشوان: مصر صادقة فى خطواتها نحو النهوض بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن "الهيئة تقوم برصد كل ما يثار حول حقوق الإنسان فى مصر عبر وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة، وعبر مكاتبنا الـ 9 فى العالم، ومن خلال مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية البالغ عددهم 1.500 مراسل أجنبى فى مصر".





وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وجدنا أن هناك إيجابيات وبالطبع يوجد سلبيات تتعلق ببعض الممارسات المنسوبة لحقوق الإنسان.

وأوضح أن إجمالى ما يتم إنجازه فى مصر يتم تجاهله خارجيا، واصفا ذلك بـ "الأمر السلبى".

وقال رشوان إن الانتقادات الموجهة للبناء المصرى فى تلك الفترة التى مازالت فترة انتقالية بعد ثورتين، أمر فيه ظلم كبير.

وأشار إلى أن الإعلام الأجنبى يعتمد فى انتقاداته على مصادر منفردة، حيث يسمع للشاكين أو الزاعمين دون وجود رد مصرى.

وشدد رشوان على ضرورة الرد المصرى، قائلا: "فى معظم الأحيان عدم تحركنا السريع فى أى مزاعم يجعل من تلك المزاعم حقائق".

واستشهد رشوان بواقعة تقرير منظمة هيومن رايتس التى زعمت وجود حالات تعذيب فى السجون، حيث تواصلنا سريعا وأعلن النائب العام فتح تحقيق وطالبنا المنظمة بتقديم الأدلة التى لديها، وكانت النتيجة عدم تقديم أى أدلة وبالتالى تم غلق التحقيق.

وتابع: أقول كصحفى، إن المجال الدولى ليس صديقنا، وبالتالى أى طلقة صغيرة تتحول إلى دانة كبيرة وتتحول المزاعم إلى حقائق وبالتالى يكون الرد مهم جدا.

وأوضح أن ما يتم حاليا من تنظيم زيارات لمراسلى الوسائل الإعلامية الأجنبية للسجون، يؤكد صدق خطوات مصر نحو حقوق الإنسان.

ودعا رشوان إلى يكون مجلس النواب ـ وخاصة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ـ جسر التواصل مع العالم، مؤكدا أهمية مد الجسور مع المعادين وليس الأصدقاء، من أجل نسف أى مزاعم تصل إليهم من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها.