سانت إيتيان يجدد عرضه لضم مصطفى محمد واجتماع بالزمالك لحسم الصفقة

جدد مسئولو نادى سانت إيتيان الفرنسي مفاوضات التعاقد مع مصطفي محمد مهاجم نادى الزمالك، بفتح قنوات الاتصال من جديد مع اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية لضم المهاجم الواعد فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأجرى مسؤولو النادي الفرنسي اتصالات مع نظرائهم بالزمالك للتعاقد مع مصطفى محمد، بعدما سبق وأعلن النادي الأبيض إيقاف المفاوضات مع النادي الفرنسي بسبب تصريحات رئيسه السابقة وتأكيده على مطالبة بعض الأفراد بعمولة لإتمام الصفقة، وهو ما رفضه الزمالك نهائياً وقرر التصعيد ضد سانت إيتيان على أعلى المستويات.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يعقد فى الوقت الحالي جلسة لمناقشة العرض الفرنسي لضم مصطفي محمد، مشدداً على وجود اتجاه قوى للمطالبة بزيادة المقابل المادى لبيع اللاعب للفريق الفرنسي قبل غلق باب القيد الشتوى فى ظل وجود رغبة ملحة لدى المهاجم الشاب لخوض تجربة الاحتراف حاليا.