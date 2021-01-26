مستشار الرئيس للشئون الصحية: لا يوجد عدالة بتوزيع لقاح كورونا بالعالم 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الوضع الحالى بالنسبة لفيروس كورونا فى مصر جيد، رغم مرور الدولة بفترة حرجة فى ديسمبر الماضى فى زيادة عدد الحالات، ولكن حدث تحسن فى عدد الحالات الإيجابية خلال يناير على مستوى الدولة، متابعا: "نرجو الله سبحانه وتعالى أن يستمر".

وأضاف محمد عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر قناة ten، أن توجيهات رئيس الجمهورية أقرت بتنويع مصادر لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك 90 مليون جرعة لقاح خرجت من الشركات المنتجة للقاحات.

وتابع: "لا يوجد إنتاج كافٍ من اللقاحات، ولا يوجد عدالة في التوزيع حول العالم، وهناك اتفاقيات مع الجانب الصيني والروسي على استيراد لقاح فيروس كورونا منهما"، مشيرا إلى أن تطعيمات الأطقم الطبية اختيارية، وهذا لا يعني عدم ثقة في اللقاحات، وهناك أشخاص يخافون من المجهول.

وأكد الدكتور تاج الدين، أنه سيأخذ اللقاح عنده توافره، لما له من فوائد طبية، ومازال يؤكد على الحرص الاحترازي لأنه في مقدمة الوقاية.