ألفت المزلاوى: التدخل فى شأن مصر الداخلى مرفوض.. والبرلمان فعل دوره الرقابي بقوة

استنكرت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، التدخل فى الشأن المصرى، واصفة إياها بـ"الموضة القديمة"، مشيرة إلى أن مصر ماضية بكل ثبات وثقة إلى مستقبل يليق بتاريخها وتراثها وشعبها، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، مؤكدة على رفضها لكافة أشكال التدخل في الشأن المصري الداخلى، من أى جهة أو دولة، وكذلك التصريحات والملاسنات المغرضة، من أية منظمة خارجية.

ألفت المزلاوى: التدخل فى شأن مصر مرفوض

وأكدت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، على أن تدخل "الكونجرس الأمريكي" في الموقف والشأن المصرى الداخلى، أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأن مصر وحسب التقارير، والتصنيفات العالمية النزيهة تشهد قفزة اقتصادية ومجتمعية جيدة ترجمتها الأعمال المستمرة فى التطوير والتحديث والبناء ورعاية محدودى الدخل بما يتتناسب مع الاقتصاد المصرى.

وأشارت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته يبذلون جهودا نوعية رائدة فى المتابعة والسؤال والتعاطي مع هموم الشعب ومطالب نوابه، مؤكدة على أن مثل هذه التقارير، والتصريحات المعادية، لن تثنى الإرادة المصرية الحريصة على استمرار أعمال البناء، والتحديث وإعادة بناء الإنسان المصرى ورفع كفاءته والحد من التفاوت بين أطيافه المختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، أن المبادرات الصحية والاقتصادية وتقديم التسهيلات لتيسير حياة المواطنين ورفع معدلات شعورهم بالرضا كلها أشياء ملموسة علي أرض الواقع، مشيرة إلى إن البرلمان المصري الآن يشهد دورة استثنائية بدأت مشتعلة منذ الجلسة الأولي، حيث تصريحت رئيس المجلس، حنفي جبالي، الذى أكد على تفعيل كل الأدوات الرقابية، مما أعطي الضوء الأخضر لعموم النواب فى الحديث بأريحية وكشف ومحاسبة للوزراء، الذين باتوا يستجيبون للاستدعاءات اليومية من قبل رئيس المجلس.