تصريحات غريبة لموسيماني بعد موقعة الأهلي وبيراميدز

أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اقتناعه بأداء فريقه في مواجهة بيراميدز رغم عدم قناعته الشخصية بنتيجة المباراة.

وقال موسيماني: أن مناقشته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال المباراة كانت عادية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبي: "لست سعيدا بالنتيجة رغم الأداء المقنع، اللاعبون أدوا جيدا منذ الدقيقة الأولى.

وأوضح: "لدينا تخوف في الارتداد الدفاعي السريع أمام هجمات بيراميدز الذي لم يكن لديه حلول سوى الهجمات المرتدة، لاعبيه وسط الملعب لعبوا بشكل جيد، ومرتدات الخصم كانت صعبة.

وعن سبب مناقشته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز،كشف موسيماني: "رمضان مثل أحمد فتحي لعبت أمامهما عندما كنت مدربا لصندوانز وكانت مناقشة عادية، أعرفه من قبل المباراة وأعرف شيكابالا أيضا".

وأكد: "كان أمرا طبيعيا ألا أقوم باستبدال أفشة لأنه كان سبب الفوز في آخر مباراة.