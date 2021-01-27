نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 'الصحفيين': إجراء انتخابات التجديد النصفي في موعدها برغم كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر انعقاد انتخابات التجديد النصفي في موعدها، في الجمعة الأولى من مارس المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء 10 فبراير لوضح الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أنه سيخاطب وزارة الصحة، لإفادته بكيفية عقد الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمبنى النقابة، وسط حضور آلاف الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بناءً على فتوى مجلس الدولة التي طلبها المجلس.