صور .. تعاون بين الأوقاف و6 جامعات لمنح الماجستير والدكتوراة مجانا

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، إن تلك الجامعات هى "جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادى – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج".

وأضافت أن المنحة تكون مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%.

وأكدت أنها تتحمل 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، مشيرة إلى أن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، ويأتى ذلك على النحو التالى:

جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى .. جامعة أسوان لأئمة أسوان .. جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا .. جامعة العريش لأئمة شمال سيناء .. جامعة مطروح لأئمة مطروح .. جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.

وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب فى التسجيل لهذه المنح ملء الاستمارة وتسليمها لمدير المديرية التابع لها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، لافتة إلى أنه سيتم نشر الأماكن المتاحة بالجامعات الأخرى تباعًا، ومن يحق له التقدم بها من الأئمة والعاملين بالأوقاف.