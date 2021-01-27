"ميدو" يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات نارية قبل إنتهاء الإنتقالات الشتوية

باسم مرسي.أرشيفية
أعلن أحمد حسام ميدو عبر موقع التغريدات" تويتر" عن رغبة باتشيكو المدير الفني البرتغالي للزمالك في التعاقد مع 3 لاعبين، قبل غلق باب الإنتقالات الشتوية.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي والرسمي" الزمالك في طريقه لحسم حسام حسن مهاجم سموحة، وباسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، ورزق مدافع الاتحاد.. هذة هي طلبات باتشيكو".
يذكر أن باتشيكو قد صرح عن رغبته في عودة باسم مرسي لصفوف الفريق الأبيض من جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض.
ويواجه الزمالك مصر المقاصة في الاسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يستضيف ملعب بتروسبورت اللقاء، غدا، الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف.تأتي حاجة الزمالك لحسام حسن وباسم مرسي في ظل الرحيل شبه النهائي لمهاجم الفريق الأبيض مصطفي محمد.
ويحتل سموحة المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضها سموحة تحت قيادة أحمد سامي.
وسجل باسم مرسي مهاجم الفريق الحربي هدفيين من 7 مبارايات خاضعها المهاجم الأسبق للزمالك مع فريقه في الموسم الحالي،
الانتاج الذي يقع في مؤخرة جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط فقط جمعهم الفريق من 8 مبارايات خاضعها الفريق تحت قيادة المخضرم مختار مختار.
وأشارت بعض التقارير إقتراب الزمالك من التعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لتدعيم خط هجوم الزمالك بعد رحيل مصطفي محمود.
وسجل الجزيري هذا الموسم 3 أهداف مع المقاولون العرب في 7 مبارايات ، كان أخرهم في مرمى الأهلي في المباراة التي قلب الأهلي فيها تأخره من هدفين لفوز بثلاث أهداف مقابل هدفيين، بالإضافة لمنافسة اللاعب الموسم الماضي علي صدارة هدافي الدوري المصري وأحرز المهاجم التونسي 11 هدف في الموسم الماضي وضعت اللاعب في قائمة المنافسين علي لقب هداف الدوري الممتاز.
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