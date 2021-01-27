أخر إحصائيات فيروس كورونا في مصر

اصبح فيروس كورونا من أهم أولويات الجهات الحكومية والمواطنين معًا، نظرًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية وفق أخر مستجداته، ويبحث الملايين عن اخر إحصائيات الفيروس بشكل شبه يومي.

احصائيات فيروس كورونا في مصر

وتحرص وزارة الصحة والسكان أن تشارك الجمهور أخر تفاصيل الفيروس، بجانب الكثير من النصائح للحد من انتشار كورونا، بجانب المعلومات حول الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها.

وكانت وزارة الصحة نشرت عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن التقرير الخاص بـ "كوفيد-19" ليوم أمس والذي تنشره بأخر ساعات اليوم.

وأوضحت الوزارة أن حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 127433 حالة وتم خروجهم من المستشفيات، كما سجلت 643 حالة إيجابية جديدة بالفيروس، و55 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 163129 مصاب، و9067 حالة وفاة.

وزارة الصحة تنشر صور تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا

وفي نفس السياق نشرت وزارة الصحة صور متعددة لتلقي الأطقم الطبية للقاح الفيروس وعلقت:" 527 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية خلال يومين".

ومن جانبها قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها.

الصحة إجراء 1293 تحليل "pcr" لفيروس كورونا للمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد

وعلى صعيد آخر تقوم وزارة الصحة بمتابعة الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر لعام 2021، وقال المتحدث بإسم اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 44 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة أمس الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، فضلًا عن إجراء 1293 تحليل "pcr" لفيروس كورونا لجميع الفرق والمشاركين في البطولة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.