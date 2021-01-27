ياسمين صبري تتصدر التريند بالأبيض "صورة"

ياسمين صبري، عادت لتخطف الأنظار مرة أخرى لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إطلالتها الأخيرة تحت أشعة الشمس بفستان أنيق من اللون الأبيض، مغمضة العينين.

شاركت ياسمين، مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصورة جديدة لها معقبة عليها بالانجليزية، قائلة: "دائما ممتنة" Forever Grateful.

أعربت ياسمين صبري عبر خاصية القصص لقصيرة على حسابها الرسمي على "انستجرام"، عن سعادتها وامتنانها لكلًا من عايدها بمناسبة يوم ميلادها.

ووجهت "صبري" رسالة شكر خاصة لزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، كما نشرت صورا لعدد من باقات الورود التي تلقتها في يوم الاحتفال بعيد ميلادها الـ33، وشكرت من أشرف على تصميمها.

عيد ميلاد ياسمين صبري