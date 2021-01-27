ياسمين صبري تتصدر التريند بالأبيض "صورة"

ياسمين صبري- ارشيفية
ياسمين صبري، عادت لتخطف الأنظار مرة أخرى لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إطلالتها الأخيرة تحت أشعة الشمس بفستان أنيق من اللون الأبيض، مغمضة العينين.
شاركت ياسمين، مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصورة جديدة لها معقبة عليها بالانجليزية، قائلة: "دائما ممتنة" Forever Grateful.
ياسمين صبري
أعربت ياسمين صبري عبر خاصية القصص لقصيرة على حسابها الرسمي على "انستجرام"، عن سعادتها وامتنانها لكلًا من عايدها بمناسبة يوم ميلادها.
ووجهت "صبري" رسالة شكر خاصة لزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، كما نشرت صورا لعدد من باقات الورود التي تلقتها في يوم الاحتفال بعيد ميلادها الـ33، وشكرت من أشرف على تصميمها.
عيد ميلاد ياسمين صبري
احتفلت الفنانة ياسمين صبري قبل أيام بعيد ميلادها، وظهرت إلى جوار زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بينما تطفئ شموع تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار دائرية ويعلوها قلب من الحلوى وزينت البالونات منزل ياسمين والتي حملت جملة «عيد ميلاد سعيد..ياسمين» بالانجليزية.
اعتادت "ياسمين" مشاركة جمهورها روتينها اليومي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتستقطب أكبر قاعدة من جماهير الوطن العربي، وكذلك بدأ الجمهور في التفاعل معها.
آخر أعمال ياسمين صبري
شاركت ياسمين في العديد من الأعمال، حيث تسللت إلى عالم الفن وهي في عمر صغير بعد ظهورها كمذيعة في بداية الأمر، وبعدها قدمت العديد من الأعمال منها "خطوات الشيطان"، ومسلسل "طريقي"، و"الأسطورة".
كان لها دور بطولي كبير في مسلسل ختم النمر بجانب الفنان أحمد صلاح حسني، لتأخذ شهرة واسعة حينها، لتستكمل مسيرة نجاحها بمسلسل "فرصة ثانية" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2020.
الجدير بالذكر، أن مسلسل فرصة ثانية من بطولة أحمد مجدي، الفنانة أيتن عامر، هبة مجدي، أشرف زكي، ونهال عنبر، وهبة عبد الغني وسارة الشامي ودياب ومحمد أبو داود ومحمد جمعة وعمر الشناوي وأحمد الشامي.
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