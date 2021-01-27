محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق 63 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص 

وأضاف المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى تتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص.
وضم قرار محافظ الجيزة، إجراء الغلق الإدارى لـ42 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح و12 منشأة طبية بمركز ومدينة أبو النمرس و3 منشآت بكلاً من العمرانية ومدينة 6 أكتوبر و2 منشأة ببولاق الدكرور ومنشأة بحى الدقى.
وكلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية فى جميع المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.
ووجه المحافظ، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدورى عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.
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