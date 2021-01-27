نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس صحة البرلمان يطالب بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته قانون البيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم الأربعاء، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بوقف مشروع "cairo eye كايرو آي“ أكبر عجلة دوارة في أفريقيا، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لمخالفته لقانون البيئة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، معقبًا على البيان الذى ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا المشروع يعد جيد من حيث الفكرة، ولكن من حيث التنفيذ فإن اختيار هذه المنطقة سئ ويخالف قانون البيئة، ولابد من وقفه.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يتحتم عمل دراسة للآثار البيئية لمثل هذه المشروعات قبل بدء العمل فيها، وكذلك عمل جلسات استماع للمجتمع المدني، ثم الحصول على موافقة المواطنين على المشروع.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

