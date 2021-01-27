تكييفات الحكومة أزمة بجلسة وزيرة البيئة بالبرلمان..ونائب ينتقد ياسمين فؤاد بسبب مخلفات الحيوانات

انتقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وتشغيل "التكييف"، قائلا: على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزراء الذين يظلوا لما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم "شغالة بدون توقف"، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.

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وقال النائب: هذا الموضوع بالإضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، فيعد إهدار للمال العام، متابعا: التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء.

وتسائل السجيني، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلا: وانت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وانت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".

ووجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادا لوزيرة البيئة لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحا أنه تقدم بطلب منذ 2018 بشأن مصنع لتدوير العظام ومخلفات الحيوانات، غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبد القادر في الإسكندرية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه.

وأكد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا المصنع مخالف لكافة المواصفات البيئية، قائلا: "مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟".

كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكافة الأمراض الصدرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكافة الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.

ووصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بكونه "قنبلة بيئة"، مشيرة إلي سوء جودة الهواء في وسط القاهرة والتي تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق.

وشددت البرلمانية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بيانها حول أداء الوزارة خلال الفترة 2018 -2020، علي أهمية تشديد الرقابة علي مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة النوادي والمنشآت علي ضفاف النيل ليتم زراعته.

وتسألت سميرة الجزار، عما إذا تم حماية المواطنين من خلال تشديد العقوبات وتغليظها بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعما إذا كان هناك تعاون مع الوزارات المعنية لإنتاج المبيدات العضوية الجيدة للحفاظ علي التربة والماء.

وأبدت النائبة استغرابها من عدم اعتراض وزارة البيئة علي ظاهرة قطع الأشجار المتكررة لاسيما التي تم زراعتها منذ عهد الخديو إسماعيل في منطقة العجوة، منتقدة تأخر استبدال الأكياس البلاستيكية بـ القماشية صديقة البيئة.