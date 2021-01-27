برودة شديدة.. الأرصاد تعلن خريطة الطقس خلال 72 ساعة  

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الظواهر الجوية والأمطار خلال الفترة من الخميس 28 يناير وحتى السبت 30 يناير الجاري، التي تشهد فترة من عدم الاستقرار، حيث جاءت التوقعات كالتالى:

الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة مما يزيد الإحساس بالبرودة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار.

الجمعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

السبت

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.​

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