بعد تمديد اللجنة الثلاثية.. هل جاء خطاب ميدو لرئيس الفيفا لدعم الجبلاية ؟ العالمي يواصل "التخبط"

في قرار مفاجئ اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بتمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري.

ونشر الاتحاد الدولى بيانا رسميا يوضح فيه أسباب صدور قرار التمديد للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة التى كان ينتهى عملها فى 31 يناير الجارى.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي للفيفا بعد أيام قليلة من إعلان أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق لمخاطبته جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم شكوى ضد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد.

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وبرر ميدو مخاطبته لرئيس الفيفا بسبب التدهور الذي يحدث في الكرة المصري، وأن الأزمات لا تنقطع خاصة القرارات التحكيمية الغريبة رغم تكبد الجبلاية ملايين لتقنية الفار ومازالت الأخطاء قائمة.

وأوضح ميدو: اتحاد الكرة يعمل وكأن الكرة في مصر عزبه له والقرارات بالأهواء يجب تدخل قوي من الفيفا لوقف هذه المهزلة الكرة في مصر تنحدر بمستوي لا يصدق.

وأتم: اتخذت قرار أنني سأخاطب إنفانتينو بنفسي، وأرسلت له إيميل اليوم وقلت له باعتباري في اللجنة الفنية للكرة الإفريقية أقول لك أن الكرة في مصر في خطر ويجب أن تدخل.

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وأردف: " قلت لإنفانتينو إن العقوبة على حارس الأهلي محمد الشناوي تم تخفيضها مع أن اللائحة تقتضي بإيقافه 4 مباريات، ولكن اللجنة الثلاثية قررت من تلقاء نفسها تخفيض العقوبة، وقلت إن الكرة تدار في مصر بطريقة غريبة والمصالح الشخصية تتحكم فيها، كان لابد أن أقول ذلك باعتباري لاعب سابق وباعتباري من أساطير الكرة وتطويرها في فيفا".

وبعد تصريحات ميدو المثيرة للجدل بمخاطبته الفيفا لوقف اللجنة الثلاثية جاء قرارا من الاتحاد الدولي بتمديد عمل الجبلاية حتى 31 يوليو ليثير موجة من السخرية على تصرفات العالمي التي جاءت عكسية وفي مصلحة اللجنة الثلاثية.

وتأتي تصرفات ميدو الأخيرة لتنضم ضمن سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل خاصة أنه تكلم بكل ثقة على أنه ضمن اللجنة الفنية للخبراء في الكرة الإفريقية وسوف يغير مسار الكرة في مصر ليأتي القرار معاكس له.

ليفتح عليه موجة جديدة من "التريقة" وكأن مكالمته للفيفا جاءت لدعم اللجنة الثلاثية وليس عكس ذلك!