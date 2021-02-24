موجز السوشيال ميديا.. أحمد السعدني: سيمبا فريق كبير وهينافس على البطولة .. وعصام الحضري يهنئ أحمد حسام ميدو بعيد ميلاده

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أسهل مبارياته الإفريقية .. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الزمالك مع توينجيت السنغالي



علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصريةاليابق على خسارة الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏بسبب تشكيل خطأ مع مدرب مهزوز الزمالك تعادل امام فريق ضعيف وضيع فرصه الفوز في اسهل مبارياته الافريقيه".

عصام الحضري يهنئ أحمد حسام ميدو بعيد ميلاده

احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعيد ميلاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق .

ونشر الحضري صورة له مع ميدو عبر حسابة بإنستجرام وعلق عليها قائلا " ‬‏‪النهاردة يوم مش عادي النهاردة عيد ميلاد العالمي الكابتن ميدو كل سنة وانت طيب يا عالمي والعمر كله يا رب ليك خير و سعادة و من نجاح لنجاح ومتألق دايما في كل شغلك يا حبيبي

بعد هزيمة الأهلي أحمد السعدني .. سيمبا فريق كبير وهينافس على البطولة



علق الفنان أحمد السعدني على هزيمة النادي الاهلي أمام فريق سيمبا الانزاني في إطار المباراة التي أقيمت بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .



وكتب احمد السعدني عبر تويتر قائلا "‏‏‏اسوأ مباريات موسيماني و سيمبا فريق كبير وهينافس عالبطوله"

بندفع فلوس في اللاعيبة ليه .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على تعادل الزمالك مع توينجيت السنغالي



علق احمد عيد عبد الملك لاعب المنتخب المصريةالسابق على خسارة الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



وكتب احمد عيد عبر تويتر قائلا "‏‏لازم باتشيكو ينزل يعمل الاوڤر و يجري يحطها بدماغه !! اومااال بندفع كل الفلوس دي في اللاعيبة ليه ؟! بتروح للجول كل ماتش ١٠ مرات و مبتجيبش و برغم اختلافي مع باتشيكو في بعض القرارت لاكن خبرات اللاعيبة في الملعب تخليك تكسب اي فرقة في افريقيا ".

