مصر تحجز 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من «سبوتنيك» الروسي

اعتمدت هيئة الدواء المصرية، اللقاح الروسي سبوتنيك، وجرى إصدار تصريح الاستخدام الطارئ بعد الدراسات في الأشهر السابقة، وبناء على دراسة المستحضر من هيئة الدواء للملف المقدم.

وجار الاتفاق على توفير العدد المناسب من اللقاحات والتى قدرت بـ10 ملايين جرعة مبدئيا لتكون تحت تصرف الجهات المسئولة المصرية.

كما تم الإشادة بالمجهود الكبير لهيئة الدواء والجهات المصرية لتوفير اللقاح وبالتعاون من جانب مسئولى الصندوق السيادى الروسى للاستثمار المباشر.

وأعرب جورجى بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، عن ترحيبه بقرار هيئة الدواء المصرية بمنح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الروسى (سبوتنيك- في) المضاد لفيروس كورونا المستجد فى مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتوريد اللقاح الروسى إلى مصر الذى يتميز بأعلى جودة، وسوف يسهم فى تعزيز التعاون الثنائى فى مجال مكافحة (كوفيد-19).