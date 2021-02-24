انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2021 لجميع أصحاب المعاشات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات مارس 2021 للسادة أصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 10.5 مليون مستفيد، ووفق النظام المتعرف عليه منذ أزمة كورونا، فسوف يتم تقسيم المستحقين للمعاشات إلى ثلاث مجموعات بحسب قيمة المعاش، حتى لا يحدث أي تزاحم على أماكن الصرف.

موعد صرف معاشات مارس 2021 لجميع أصحاب المعاشات

كما أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على أنه من حق أي صاحب معاش يحمل كارت ميزة أو بطاقة صرف آلي، أن يصرف معاشه من أي ماكينة صرف منذ بداية استحقاق الصرف أياً كانت قيمة معاشه.

وحول موعد صرف معاشات مارس 2021، فقد تقرر بدء عملية الصرف يوم الاثنين القادم والذي يوافق 1 مارس 2021، وأشار رئيس هيئة التأمين اللواء جمال عوض إلى أنه تم تقسيم نحو 6.5 مليوم صاحب معاش وهم الذين يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد إلى ثلاث شرائح، وذلك تيسيراً على المواطنين ولتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك أسوةً بما حدث في الأشهر الماضية.

وجاءت مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2021 للشرائح الثلاثة كما يلي:

الشريحة الأولى

وهي لمن يتقاضون أقل 1000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون صاحب معاش، ويصرفون يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 مارس 2021.

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الشريحة الثانية

وهي لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ويصرفون يومي الأربعاء والخميس 3 و4 مارس 2021.

الشريحة الثالثة

وهي لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 700 ألف شخص، ويصرفون معاشهم عقب انتهاء موعد صرف الشريحة الثانية.