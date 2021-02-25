جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.





وأشار الخبراء إلى أن طقس اليوم سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ويكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردا على جنوب سيناء. طقس اليوم وكشف خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع تكوُّن شبور مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. وعن حالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .. وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه 1.75 مترا إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 21 10 الاسكندرية 19 11 وادى النطرون 19 10 طنطا 20 10 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 11 بلطيم 20 12 مطروح 18 11 السلوم 19 10 سيوة 21 10 بورسعيد 21 13 دمياط 20 12 الزقازيق 21 11 المنصورة 20 10 الاسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 19 10 رفح 19 10 رأس سدر 22 12 نخل 20 08 نويبع 22 14 طابا 21 13 كاترين 17 05 الطور 22 13 شرم الشيخ 25 15 الغردقة 24 14 مرسى علم 24 15 الفيوم 18 09 بنى سويف 22 09 المنيا 22 08 أسيوط 22 08 سوهاج 23 09 قنا 23 10 الأقصر 24 10 أسوان 25 10 ادفو 25 11 أبوسمبل 24 10 الوادى الجديد 23 10 حلايب 24 16 شلاتين 25 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الخميس .. الجو مائل لـ الدفء وشبورة على معظم الأنحاء .. القاهرة 21 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.