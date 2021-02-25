ورصدت عدسة صدي البلد توافد عدد من الأصدقاء والأقارب إلي المقبرة ووضع باقات الورد علي قبر الرئيس الأسبق مبارك. وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا في 25 فبراير 2020. زار علاء وجمال أبناء الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك برفقة والدتها سوزان مبارك مقابر العائلة بمصر القديمة ظهر اليوم ليحيو ذكرى وفاة الراحل محمد حسني مبارك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذكرى الأولى.. جمال وعلاء وسوزان في مقبرة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديووصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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