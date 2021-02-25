صور.. محافظ بورسعيد يتابع الإنتاج بمصنع بيراميدز لإطارات السيارات

وتابع محافظ بورسعيد، خلال جولته أقسام الإنتاج والتصنيع داخل المصنع، وتابع معدلات الإنتاج، وأشاد بجودته وقدرته الإنتاجية والتى ساهمت فى التصدير لأكثر من دولة فى العالم، لافتا إلى أن مصنع بيراميدز يعد من الكيانات العملاقة، التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
يذكر أن مصنع بيراميدز سيقوم بالتصدير لدول السودان والعراق وفلسطين ودولة بيرو أمريكا الجنوبية بداية من شهر مارس القادم بالإضافة إلى قيامة بالتصدير حاليا إلى دولة المغرب العربية، فى إطار خطة التوسع فى معدلات التصدير التى يقوم بها المصنع حاليا.
وشملت جولة المحافظ اليوم أيضا زيارة مصنع كابسى للدهانات بالمنطقة الصناعية لمتابعة سير العمل والإنتاج والإطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المصنع، مشيدا بمعدلات الإنتاج المتواصلة بالمصنع والذى يمثل أهم الكيانات الاقتصادية العملاقة فى مجال دهانات السيارات بالعالم.
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