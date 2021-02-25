انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 25 فبراير في بورصة الدواجن وسعر الفراخ البلدي والبيضاء والساسو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 25 فبراير، زالذي شهد زيادة جديدة في بعض الشركات، مع ثباته واستقراره في البعض الآخر، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت في أغلب الشركات بداية الأسبوع، وبالرغم من الزيادات المتالية في أسعار الكتاكيت إلا أنه هناك حالة من الإستقرار في حركتي البيع والشراء.

بورصة الدواجن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 25 فبراير

وهناك إقبال من ربات البيوت على شراء الكتكوت الأبيض، حيث تقوم الأسر المصرية في الأرياف والقرى بتربية الكتاكيت البيضاء في المنازل وتنتج دواجن من أجود أنواع الإنتاج، ويكون عليها طلبات في السوق، حيث يسأل بعض المستهلكين أصحاب محلات الدواجن “عندك فراخ بيتي”، وذلك نظراً لأنها تكون خالية من الأدوية والأشياء الأخرى كما هو الحال في مزارع الدواجن.

وارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 25 فبراير 2021 في شركة العناني وشركة القاهرة واستقر في باقي الشركات الأخرى، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي.

كما شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو ارتفاع بنحو جنيه في الكيلو اليوم، مع استقرار باقي أنواع الدواجن في السوق، كما أن أسعار الدواجن تختلف في المزارع عن أسعارها بالمحلات، حيث يقوم أصحاب المحلات بوضع مصاريف النقل والعمالة، والذبح والتنظيف، مما يرفع سعر كيلو الفراخ إلى 30 جنيه تقريباً مقارنة بـ26 للكيلو اليوم في المزارع.

كما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 25 فبراير في شركة السقا للإنتاج والتسويق الداجني كما يلي.

النوع السعر سعر الكتكوت الأبيض شركة السقا 7.25 سعر الكتكوت الساسو شركة السقا 3 جنيه سعر الكتكوت البلدي 1.5 جنيه سعر الكتكوت الهجين 1.5 جنيه سعر الكتكوت الفيومي 1.5 جنيه سعر البط المولر 12 جنيه سعر كتكوت البط المسكوفي 12 جنيه سعر السمان عمر أسبوعين 3.25

هذا وسوف نوافيكم بأي تطورات في سعر الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم واحد وعلى مدار الساعة.