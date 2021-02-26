الأوقاف تنشر ملخصا لمجهودات الواعظات : أحد أدوات القوة الناعمة لمصر

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص المشاركات الدولية للواعظات، شاركت قوافل منهن فى قافلة الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة، وذلك فى الفترة من 31/ 1/ 2021 حتى 11/ 2/ 2021، وهى أول قافلة دعوية للواعظات على المستوى الدولى.

كما شاركن فى إرشاد وتوعية الحجاج، ولأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم فتح المجال لمشاركة الواعظات فى مرافقة بعثة الحج ، من خلال الدفع بتسع واعظات منهن لمرافقة بعثة الحج عام 2019م، وقد أَدَّيْنَ أداءً مشرفًا.

وبالنسبة للمبادرات، شارك الواعظات فى حملة "طرق الأبواب" للتوعية بمفاهيم الولاء والانتماء الوطني، بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة (الواعظات والراهبات والخادمات)، فى الفترة من 14/ 9/ 2020م حتى 29/ 10/ 2020م.

كما شاركن فى مبادرة “معًا فى خدمة الوطن”، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، من خلال العمل المشترك بين واعظات الأوقاف والراهبات والخادمات بالكنائس المصرية (فعاليات متعددة).

وشاركن أيضا فى مبادرة “مراكب النجاة” التى أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، وتضمنت المبادرة زيارة الدكتورة وزيرة الهجرة، ويومى تدريب بمبنى محافظة المنيا، هما: 26 ، 27/ 9/ 2020م، وثلاثة أيام “طرق أبواب”: 28 – 30/ 9/ 2020م ببعض قرى محافظة المنيا.

وجاء بقية مشاركتهن كالتالى:

ـ مشاركتهن مع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا فى عمل "أيام المحبة والسلام" بقرى: البدرمان – تندة – إطسا المحطة – إطسا البلد فى الفترة من 24/ 2/ 2020م إلى 27/ 2/ 2020م لتعزيز مبدأ التعايش السلمى وقبول الآخر.

ـ مشاركتهن فى لقاء “سفيرات المحبة والسلام”، برعاية المجلس القومى للمرأة، يوم 26/ 11/ 2020م، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ـ مشاركتهن فى خطة التوعية ضمن فاعليات ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (صوتنا واحد .. لا للعنف ضد المرأة) فى الفترة من 9/ 12/ 2020م إلى 15/ 2/ 2020م.

ـ مشاركتهن فى حملة المجلس القومى لمناهضة العنف ضد المرأة بمحافظة المنيا وبالشراكة مع منظمة (CARA) خلال الفترة من 1/ 12/ 2020م إلى 13/ 12/ 2020م (ثلاث دورات تدريبية).

ـ مشاركتهن فى مبادرة تبادل الخبرات بين القادة الدينيين وشباب الجامعات يومى 3، 4/ 12/ 2020م.

ـ مشاركتهن فى مبادرة “أبطال فى الأزمة، يحيا جيشنا الأبيض”، بمشاركة الواعظات والخادمات بمحافظة المنيا، يوم 2/ 5/ 2020م.

ـ مشاركتهن بلقاء الشركاء فى برنامج “قادة من أجل بناء المجتمع المصري” مع الراهبات والمكرسات والخادمات وعميد كلية البنات جامعة الأزهر بالمنيا ومجموعة من الطالبات يوم 4/ 11/ 2020م.

ـ مشاركتهن فى مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان (هيا نصلى معًا) عامي: 2018م، و2019م.

ورش العمل المشتركة مع الراهبات والخادمات

ـ الاشتراك بورشة عمل بعنوان: "تأثير العالم الافتراضى على ثقافة الحوار"عبر برنامج ZOOM، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات، وذلك أيام: 22 ، 23 يونيو 2020م، ضمن فعاليات برنامج “قادة من أجل بناء المجتمع المصري”.

ـ المشاركة فى ورشة عمل “إدارة الأزمات” ضمن برنامج “قادة من أجل بناء المجتمع المصري” عبر برنامج (ZOOM)، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات يومى 10 ، 11/ 7/ 2020م.

ـ الاشتراك بورشة عمل بعنوان: “الاستخدام الفعال للسوشيال ميديا” عبر برنامج “ZOOM”، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات، وذلك أيام: 28 ، 29/ 7 / 2020م، ضمن فعاليات برنامج “قادة من أجل بناء المجتمع المصري”.

ـ ورشة تدريبية عن “المواطنة وعدم التمييز”، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات، أيام: 20 – 22 أكتوبر 2020م، ضمن فعاليات برنامج “قادة من أجل بناء المجتمع المصري”.

ـ مشاركة واعظات المنيا بورشة عمل “دور الإعلام فى تعزيز ثقافة الحوار”، ضمن فاعليات مشروع “قادة من أجل بناء المجتمع المصري”، بمشاركة الواعظات والراهبات والخادمات، بمقر إطسا سنتر بالمنيا، يومى الخميس والجمعة 28 ، 29/ 1/ 2021م.

ـ المشاركة فى جميع المؤتمرات الدولية، والعديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية التى تعقد للأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى الثالث والعشرين: “خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية” (مارس 2014م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى الرابع والعشرين: “عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه” (فبراير 2015م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس والعشرين: “رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف” (نوفمبر 2015م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى السادس والعشرين: “دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات .. الواقع والمأمول (نقد ذاتى ورؤية موضوعية)” (مايو 2016م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى السابع والعشرين: “دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات” (مارس 2017م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى الثامن والعشرين: “صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة” (يناير 2018م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى التاسع والعشرين: “بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها” (يناير 2019م).

ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى الثلاثين: “فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية” (سبتمبر 2019م).

ـ المشاركة فى ندوة “استراتيجية بناء الوعي”، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يوم الاثنين الموافق : 1/ 1/ 2021م .

ـ المشاركة فى ندوة “الإعلام والأمن القومي” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم 28/ 1/ 2021.

ـ المشاركة فى ندوة “الإعلام والوعى والتنمية” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الخميس 18/ 2/ 2021م.

ـ المشاركة فى الدروس واللقاءات والندوات التثقيفية والإعلامية وكتابة المقالات بالصحف والمجلات، وبعض البرامج الإعلامية:

ـ مشاركة الواعظات فى صالون ثقافى بعنوان: “روح أكتوبر وتعزيز الانتماء”، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يوم السبت الموافق: 3/ 10/ 2020م.

ـ مشاركتهن فى منتدى الحوار الثقافى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين؛ لمناقشة قضية أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة، يوم الثلاثاء 3/ 11/ 2020م.

ـ مشاركة الواعظات فى ندوة (عقيدتي) بالتعاون مع صحيفة عقيدتي، وندوة للرأي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام التى تذاع على قناة النيل الثقافية ، وندوة اليوم السابع بتاريخ 22/ 1/ 2021م

ـ إقامة الدروس بالمساجد الكبرى، وكن يؤدين أداءً متميزًا، وفى ظل ظروف كورونا كُلفن بالإشراف على مصليات السيدات بالمساجد التى تم فتحها للسيدات، مثل: مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها)، ومسجد حسن الشربتلى بالقاهرة، والمسجد الأحمدى بطنطا، لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ـ كتابة المقالات ببعض الصحف القومية مثل: الجمهورية، واللواء الإسلامي، وعقيدتي، وغيرها.

ـ المشاركة فى بعض البرامج الإعلامية بالتلفزيون المصري، والقنوات الفضائية، مثل: فقه المرأة، النفس المطمئنة، قولوا للناس حسنًا، الدنيا بخير، سيدتي، دقيقة فقهية، حياتنا، وغيرها من البرامج، وبعض البرامج الإذاعية مثل : إلى ربات البيوت (رفقًا بأرحامكم) ، بالعربى ، مصر الآن ، وغيرها من البرامج.

ثانيًا: برامج تأهيل الواعظات:

الدورات التخصصية والنوعية:

المشاركة مع الأئمة في العديد من الدورات، من أهمها:

الدورات التي تعقد بالتعاون مع الجامعات المصرية للأئمة والواعظات على النحو التالى: