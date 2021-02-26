وأشادت الوزارة، بالإسهامات العديدة التى قدمتها الدكتورة فكيهة هيكل فى مجالها العلمى، مشيرا إلى عناية الدولة بالعلماء المتميزين، وفخرها الدائم بالمكانة الدولية التى يحققونها، ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل العلمية والأكاديمية.
يذكر أن الدكتورة فكيهة هيكل قدمت إسهامات بارزة فى مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، فضلاً عن نشرها أكثر من 90 بحثاً فى مجلات عالمية مرموقة، وفوزها بالعديد من الجوائز العلمية المحلية والعالمية، كما أن أسمها ضمن قائمة جامعة أستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم أكتوبر 2020.
وتعد جائزة "كوامى ناكروما" أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويأتى اختيار اسم "الاتحاد الإفريقى"كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليداً لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز الدكتورة فكيهة هيكل بجائزة أفضل العلماء السيدات لعام 2020 فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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