- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - مؤخرًا أطلق أحد مواقع الإرهابية، شائعة تستهين بالدين، ونسب للدار فتوى تزعم أن البيت غير المسجل بالشهر العقارى لا تدخله الملائكة.
وكتبت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فى رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها قائلة: "حقا إذا لم تستح فافعل ما تشاء".
وتابعت: "العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يهدى إلى الفجور، وأن الفجور يهدى إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ، قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تصريح «البيت المسجل» المفبرك.. الإفتاء ترد على أكاذيب الجماعة الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.