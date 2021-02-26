بعد تصريح «البيت المسجل» المفبرك.. الإفتاء ترد على أكاذيب الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - مؤخرًا أطلق أحد مواقع الإرهابية، شائعة تستهين بالدين، ونسب للدار فتوى تزعم أن البيت غير المسجل بالشهر العقارى لا تدخله الملائكة.

وكتبت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فى رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها قائلة: "حقا إذا لم تستح فافعل ما تشاء".

وتابعت: "العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يهدى إلى الفجور، وأن الفجور يهدى إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ، قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا".