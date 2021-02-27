القمص موسى إبراهيم متحدثا جديدا باسم الكنيسة

جدة - نرمين السيد - أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بتعيين القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثا رسميا للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، بدءا من أول مارس المقبل.





كما شمل القرار البابوى رقم 4 لسنة 2021، إحالة القمص بولس حليم المتحدّث السابق للتدريب، فيما تم تعيين هانى نجيب لقناة المركز الاعلامى، على أن ينفذ القرار بدءا من أول مارس المقبل. يذكر أن القمص موسى إبراهيم، أحد كهنة الكنيسة بإيبارشية سوهاج.

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