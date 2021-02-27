فيديو.. جامعة الأقصر تعقد دورات تدريبية لأئمة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن الدورات فى اللغة العربية وعلم النفس والإعلام، كما أن هناك بروتوكول آخر فى الماجستير والدكتوراه، لافتًا إلى أن التكلفة مناصفة بين الوزارة والجامعة، مضيفًا: "الدارس مش هايدفع حاجة".

وأوضح أن دورات الإعلام مهمة لكى يستطيع الإمام توصيل خطبته بطريقة إعلامية للمستمعين، لافتًا إلى أنه أجروا عددا من البروتوكولات مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة.

فى حين قال الدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الألسن لشؤون خدمة المجتمع، إن الهدف من الدورات هو المساعدة فى تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن دورات البلاغة تتضمن كيفة التواصل مع المتلقى والتحدث بطريقة لكل مقام مقال.