وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي في الأقصر

خلال زيارته لمحافظتي الاقصر وسوهاج على مدار اليومين الماضيين، تفقد اليوم السبت ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أعمال تطوير المرسى السياحي لوزارة السياحة والآثار بالأقصر، بمرافقة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، والسيد محمود حساني مدير مكتب الوزارة بالأقصر.

وتم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسي ، وجار حاليًا استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي.

أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلال الجولة أكد الوزير على أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين، وإضافة كافة الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة .

وأوضحت الأستاذة سامية سامي الوكيل الدائم للوزارة أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالى 1200 متر ، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل 200 متر، ويبلغ طول المرحلة الاولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر ٢٠٢٠ ، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750م وجار الإنتهاء من تطويرها .

ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع ، كما يشمل أيضًا تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجوده بالمرسي لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها .

هذا فضلًا عما تضمنته أعمال التطوير من رفع كفاءة السلالم والمنازل لتسهيل الوصول الى الفنادق العائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ومتطلبات الحماية المدنية.