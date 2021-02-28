رسميا .. الصحة تطلق الموقع الإلكترونى للتسجيل للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، المنظومة الإلكترونية لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد،على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ ، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا.





تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ويقوم المواطن بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

ويتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم ، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

والخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى قام بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك، كما يمكن للمواطنين المتابعة أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.