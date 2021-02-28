صور.. تعليم الإسكندرية: لم ترد شكاوى من امتحانات الثانوى والابتدائى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، مدارس إدارة وسط التعليمية، لمتابعة امتحانات الفصل الدارسي الأول للصف الرابع الابتدائى والثانى الثانوى.





وتضمنت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس "الشاطبى الميكانيكية، عمرو عراقى محمد نصار الابتدائية بمحرم بك، الأمام على الابتدائية، دار الصفوة الابتدائية".

وقال سعد، إنه لم ترد أى شكاوى من امتحان الصف الرابع الابتدائى، موضحا أنه جرى تحقيق الوزن النسبى فى أسئلة جميع المواد وليس مادة على حساب أخرى.

وأكد أن امتحانات الصف الثانى الثانوى، سارت بشكل منتظم فى يومها الأول، منوها أن الطلاب أدوا الامتحان إِلِكْتِرُونِيًّا فى لجان مدارس المحافظة.

وكلف سعد، خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أى مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.