أبوشقة يشيد بقرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقارى: دائما عينه على المواطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس جديدًا على سياسته، فى أنه دائما عينه على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وعندما كان هناك شبه إجماع من المواطنين على أن القانون غير مقبول من الناحية الجماهيرية تدخل الرئيس وأخذ القرار بإرجائه لمدة عامين.
ولفت إلى أن اقتراح قرار حزب الوفد كان أيضا بالتأجيل لمدة عامين لأنه لابد أن نكون أمام قانون شامل للشهر العقارى ليس بالنسبة للتعديل أو ما جاء بالقانون رقم 186 لسنة 2020، فلابد أن نكون أمام قانون يجمع كل ما يتعلق بشئون التوثيق والشهر العقارى فى قانون مواحد ومتكامل.
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