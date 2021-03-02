وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

توفى وائل عبدالمجيد، المُذيع بالتليفزيون المصري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. ونعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، المُذيع الراحل، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو. وتابع أن المذيع الراحل وافته المنية . بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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