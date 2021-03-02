توقع اليوم الثلاثاء نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، لتقديم الحماية والدعم للصيادين .

يتم توقيع البروتوكول بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، وذلك في اطار التنسيق مع الجهات المعنية والمتعاملة مع عمال الصيد لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لهم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. "التضامن" توقع بروتوكولا مع "الزراعة" لتقديم الدعم والحماية للصيادين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.