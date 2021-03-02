فيديو .. رئيس الشهر العقارى : التسجيل سيكون بنفس الرسوم لحين صدور تشريع

جاء ذلك، خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سى بى سى"، الفضائية ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.
وقال ياقوت: "اللى هيروح بكرة يسجل سيكون التسجيل بنفس الرسوم المتعارف عليها فى القانون السارى، لحين الانتهاء من صدور تشريع جديد"، مضيفا: "لا يمكن حصر العقارات فى مصر دون تسجيل الوحدات".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقارى، وجهود الحكومة فى هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا فى هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
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