انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور “للموبايلات” المقدمة بمناسبة عيد الأم شهر مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث تلقي عروض كارفور على الموبايلات، بأهمية شديدة وكذلك متابعة قوية من قبل المواطنين وذلك للحصول على أفضل الماركات جودة وكذلك أقوي الخصومات مع وجود الإمكانيات المميزة، لذلك قد ذادت عمليات البحث في “جوجل” عنها في الفترات الأخيرة مع قدوم فصل الربيع والاحتفال بمناسبة عيد الأم.

كما تتميز عروض كارفور (موبايلات) هذا العام الجاري بأقوى التخفيضات وأفضل الماركات والتقنيات الإلكترونية الذكية، شاملة كافة الأسعار لتكون في متناول يد الجميع.

عروض كارفور-(موبايلات) مارس 2021:

كما يأتي أول عروض كارفور (موبايلات) الهاتف الذكي سامسونج جالكسي M31، والذي قد يصل الخصم عليه من الثمن الكلي إلى 12%، وذلك بمناسبة إقتراب عيد الأم، حيث يتميز الهاتف محل الحديث باحتوائه على كاميرا خلفية، وأيضًا 4 كاميرات وبدقة تصل إلي 64+8+5+5 بكسل، وتكون الكاميرا الأمامية بدقة عالية 32 بكسل، كما يحتوي ذاكرة 128 جيجا بايت، وأيضًا رامات بسرعة 4 جيجا، بسعر يصل إلي 3979 جنيه بعد التخفيضات.

كما تحتوي عروض كارفور (موبايلات) على الهاتف الذكي أوبو رينو 3 برو، ويحتوي على 4 كاميرات خلفية بدقة تصل 64mp+ 13mp+ 8mp+2mp، وأيضًا شاشة LCD بحجم 6.4 بوصة، ويحتوي أيضًا على رامات 8 جيجا، وكذلك ذاكرة داخلية 256 جيجا، بسعر 6499 جنيه بعد التخفيضات.

الهاتف الذكي نوكيا موديل C2، حيث يحتوي على كاميرا خلفية 5 ميجا بيكسل، وأيضًا كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل، ورامات بسرعة 1 جيجا، مع ذاكرة داخلية 16 جيجا، بسعر 1199 جنيه بعد التخفيضات.

كذلك هاتف ايكو R300 بسعر يصل إلي 299 جنيها بعد التخفيضات.

وبخصم يصل إلي 35% يأتى وفق عروض كارفور على الموبايلات للعام 2021، الهاتف الذكي سامسونج A01 بذاكرة داخلية 16 جيجا، وكذلك 2 كاميرا خلفية، بدقة 13+2 بكسل، كما يحتوي أيضًا على كاميرا امامية بدقه 5 بكسل، ورامات بسرعة 1 جيجا، وبسعر خاص 999 جنيه مصري، فقط بدل من سعر 1539 جنيه.

كذلك هاتف هواوي نوفا 7، يحتوي على كاميرات خلفية بقوة 48 ميجا بكسل، وأيضًا 8 ميجا بكسل و2MP+2MP، وتكون الشاشة بمقاس 6.4 LCD ورامات بسرعة 8 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وبسعر يصل 4299 جنيه مصري بدلا من سعر 4799 جنيها.

كذلك هاتف هواوي نوفا 7SE، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل، وأيضًا شاشة بمقاس 6.4، ورامات بسرعة 8 جيجا، وذاكرة 128، بسعر 5499 جنيه بدلا من 6299.

وأيضًا هاتف هواوي نوفا 7 بسلسلة متاجر كارفور، بكاميرات دقة 64 بكسل، وكذلك 8 ميجا بكسل و 8MP+2MP، شاشة 6.4 LCD رامات 8 جيجا، ذاكرة داخلية 256 جيجا، بسعر يصل 7399 جنيه مصري بدلا من 8299.

وأخيرًا هاتف سامسونج A01، بذاكرة داخلية 16 جيجا، وكذلك 2 كاميرا خلفية بدقة 13+2 بكسل وكاميرا 5 بكسل، وأيضًا رامات بسرعة 1 جيجا، وبسعر يصل إلي 999 جنيه مصري فقط وذلك بدلا من 1539 جنيه.

إقرأ أيضًا: