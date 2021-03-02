التعليم : عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العام .. خلال إبريل ويونيو

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن "الوزارة" ستعقد امتحانات تجريبية لـ طلاب الثانوية العامة، وستكون هى "البروفة الحقيقية" لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، وستعقد خلال شهرى إبريل ويونيو المقبلين.





وقال الوزير، فى منشور له، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الهدف من عقد هذه الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات هذا العام، مشيرا إلى أنه لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية لـ الثانوية العامة على غرار الامتحانات الحقيقية ترشيدا للنفقات. تابع منشور الوزير على صفحته الرسمة من هنا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، لافتا إلى أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.

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