نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة التسجيل به في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج مقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بقطاع الشئون الاجتماعية وذلك البرنامج مختص بالأمور المالية والتحويلات والمستحقين بالتسجيل بهذا البرنامج هو جميع أفراد الأسرة من شباب أو كبار السن أو من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا الأطفال وهذا البرنامج قدمه الرئيس عبد الفتاح ألسيسي كشكل من أشكال الدعم لدي الأسر محدودة الدخل ولكن لن يتم حصولك علي هذه الخدمة ألا في حالة تقدمك للتسجيل طلب في برنامج تكافل وكرامة وان تتحقق فيك جميع الشروط المحددة وفى هذا المقال سوف نطلعكم علي هذه الشروط وأيضا طريقة التسجيل والاستعلام تابعو. الشروط التي يجب توفرها للقبول في برنامج المعاشات: قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق برنامج تكافل وكرامة ووضعت مجموعة من الشروط والمواصفات التي يجب توفرها من اجل الحصول علي مبلغ شهريا ومن اهم هذه الشروط: عند حالت تقدمك للتسجيل بالبرنامج يجب أن لا تكون تعمل في أي وظيفة سواء خاصة أو حكومية.

يتم القبول عندما في حالة انك لا تحصل علي اكثر من 450 في الشهر.

وأيضا من اهم هذه الشروط أن سن المتقدم للحصول علي خدمات البرنامج لا يقل عمرة عن ال35 سنة.

في حالة عدم حصول المتقدم على الجنسية المصرية يتم رفضة لان هذه الخدمة مقدمة لدي المصريين فقط.

في حالة انك تحصل على معاش تابع بالتأمينات الاجتماعية يتم رفضك. طريقة التسجيل والاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي : هناك موقع خاص ببرنامج تكافل وكرامة من اجل تقديم طل والتسجيل به أو في حالة وجود شكوي.

لكل من له احقيه ببرنامج التكافل قوم بإدخال رقم قومي الخاص بك.

سوف تجد خانة بها كلمة استعلام قوم بالنقر عليها.

بعد أن تنتهي من عملية التسجيل بالرقم القومي سوف يظهر معلومات خاصة بك مثل المحافظة التابع لها أو الإدارة اسمك ورقم البطاقة الخاصة ببرنامج تكاف وكرامة وفي حالة توقف البطاقة سوف يخبرك بذلك أيضا ثم بعد ذلك سوف يخبرك بالمبلغ المستحق بحصوله وأيضا إذا تم توقف البطاقة الخاصة بك سيتم أخبارك بالأسباب. الاستعلام عن معاملة في شئون المتقاعدين برقم الهوية 1442

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