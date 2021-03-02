اليوم.. طلاب الثانى الثانوى يؤدون الأحياء والمنطق واختيار متعدد لـ6 ابتدائى

جدة - نرمين السيد - بينما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى، امتحانات الفصل الدراسى الأول، والذى يكون متعدد التخصصات، وفقا لكل إدارة تعليمية، ويتكون من 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

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