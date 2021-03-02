التنمية المحلية تتابع تكليفات الرئيس بتنفيذ الخطة التنموية الشاملة فى سيناء

واستعراض محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع بمقر الوزارة، آخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضى بما يخدم عملية التنمية الجارية فى سيناء .
وشهد الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الدولة بكل حزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم.
كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلاً عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الأساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.
كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة جهود إنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لتسليمها للمواطنين وفقاً للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة.
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