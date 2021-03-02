الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بوقف إنشاء مصانع المستحضرات الطبية والدوائية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا لهيئة الدواء المصرية، بمنع إنشاء مصانع المستحضرات الدوائية والطبية، أو التصرف في هذه المصانع ، إلا بعد الرجوع للهيئة، وتنفيذ توصياتها .

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