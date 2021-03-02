عاجل.. تشريعية النواب ترجئ العمل بقانون الشهر العقارى ليونيو 2023

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أن المجلس النيابى يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، وما أحدثه من صدى غير إيجابى فى الشارع المصرى.

ويشارك فى الاجتماع المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمى مشروع القانون أيضا.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.