النشرة المرورية لـ ملعب 9090.. كثافة أعلى الأوتوستراد وسيولة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وخلال مداخلته لـ برنامج "ملعب 9090" المذاع عبر الرايو9090، أوضح أن جميع الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام المتفرقة على الدائرى، بمناطق أعمال التوسعة، أعلى الأوتوستراد، والبساتين.

ولفت محرر الشؤون الأمنية، إلى وجود كثافات بمحور 26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه للبنان، مؤكدًا: يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما عن الحركة المرورية فى الجيزة الآن، قال صابر، إن إدارة المرور برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، مؤكدًا أن كافة محاور الجيزة تعمل بشكل جيد، ماعدا شارع السودان أمام محطة الجامعة، موجها النصح للقادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى "يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد".

عن محافظة القاهرة، قال محمد صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، موضحا أن هناك بعض الأحجام المتفرقة بمنطقة صقر قريش بالأوتوستراد، وللمتجه للمجزر الآلى والقلعة يفضل سلوك الكورنيش.

وأشار إلى وجود أحجام بمطلع كوبرى السيدة عائشة، وعلى القادم من مجرى العيون ومتجه لشرق القاهرة، السير باتجاه الملك الصالح أو محور النصر.

وأكد وجود كثافات أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الزواية، وعلى المتجه للفنجرى ومدينة نصر، اتباع شارع مصر والسودان، أو كوبرى سراى القبة.

ولفت محرر الشئون الأمنية بالراديو 9090، إلى وجود أحجام مرتفعة أعلى أكتوبر، وللقادم من شرق القاهرة ومتجه للجيزة أعلى الوصلة المعلقة، يفضل له سلوك شارع لطفى السيد، ومطلع أكتوبر من غمرة.

واختتم صابر حديثه لـ "ملعب 9090"، مؤكدًا أن جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة بتعمل بشكل جيد.