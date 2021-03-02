لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش أوجه التعاون مع قومى المرأة

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعًا، مساء الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.





تناول النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، خلال الجلسة دور المجلس القومى للمرأة معربًا عن توافق المجلس والذى يعمل وفقا لمبادئ باريس، واتفاقية "السيدا" وهى اتفاقية تعاقدية ملزمة لا يمكن إلغائها وكذلك الدستور المصرى، والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الدكتور مايا مرسى، أرسلت أنشطة المجلس القومى، وهى خطة للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا وأيضًا، حماية المرأة من جرائم العنف فى القوانين والتشريعات، الحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية.

وأوضح رضوان أن جهود مرسى، كان لها نتائج إيجابية انعكست بالإيجاب على تمكين المرأة حيث وصلت إلى نسبة 28.8% من عضوية مجلس النواب، و10% من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس قفز قفزات نوعية فى ظل وجود قيادة سياسية تعى أهمية دور المرأة وتعززه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن دور المرأة رئيسى فى الحفاظ على المجتمع وقد كانت صمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادى بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن فى عام 2010 كان عدد السيدات بالبرلمان المصرى 64 نائبة بنسبة 11%، أما بعد ثورة 30 يونيو أصبحت نسبة المرأة 25%، مؤكدة أن هذا العصر هو العصر الحديث للمرأة بقيادة الرئيس السيسى، وما تم إنجازه إلى الآن هو مجهود 6 سنوات من الحصاد قبل توليها منصب رئاسة المجلس القومى للمرأة.

وأضافت: إننا بالمجلس القومى للمرأة ملتزمين بتقديم كل التقارير الدورية فى المراجعة الدورية الشاملة UPR التى شاركت فيها مصر بقيادة الوزير عمر مروان، وقد كان لمصر تحفظات خاصة ببعض البنود التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية التى بدورها تعطى حقوقا أكثر للمرأة.

ووتابعت : "فى عام 2016 قامت الدولة بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية برعاية رئيس الجمهورية وربط تلك الاستراتيجية بالتنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية"، حيث قامت الدولة بالإطلاع على 17 بند الخاص بالوثيقة الدولية وقامت بوضع المرأة فى البند رقم 2 من الخطة بعنوان المرأة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحماية من كل أشكال العنف ضد المرأة، وقد قمت بإرسال جميع التشريعات للخارج وخصوصا الجنائية الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة والعنف ضدها فى القانون المصرى، والإشارة إلى القوانين المهمة مثل الاغتصاب والتحرش، للتحقق من حماية المرأة المصرية.

وعبرت مرسى عن استعداد المجلس للتعاون مع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فى كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والإشارة لكل قانون وما يحققه من مردود للحقوق الأساسية "اقتصادية – اجتماعية – صحية"، فدور النواب بالبرلمان أكثر فاعلية وتأثير للخارج وأتمنى أن يكون هناك خطة إعلامية متفردة تصدر أسبوعيًا من اللجنة على هيئة رسالة قصيرة للعالم بـ 3 لغات "عربية – إنجليزية – فرنسية" بالإنجازات التى تحققها مصر فى مجال حقوق الإنسان.