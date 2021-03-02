على رأسها كونجستال.. هيئة الدواء تدرج 14 نوعًا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

أعلنت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعا جديدا ضمن جدول العقاقيرالمخدرة بداية من أول مارس الجاري، ولا يتم صرفها إلا بموجب روشتة طبيب، وطالبت هيئة الدواء المصرية وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وتتمثل هذه العقاقير كالتالي: Congestal syr Tusskan syr Tussivan.n syr Tussilar syr Codilar syr Penta flu syr Penta cold syr Pulmo care syr Codiphan syr Codiphan.b syr Rhinutuss syr Cold stop syr Roncotech syr Opticough syr



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