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أعلنت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعا جديدا ضمن جدول العقاقيرالمخدرة بداية من أول مارس الجاري، ولا يتم صرفها إلا بموجب روشتة طبيب، وطالبت هيئة الدواء المصرية وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
وتتمثل هذه العقاقير كالتالي:
Congestal syr
Tusskan syr
Tussivan.n syr
Tussilar syr
Codilar syr
Penta flu syr
Penta cold syr
Pulmo care syr
Codiphan syr
Codiphan.b syr
Rhinutuss syr
Cold stop syr
Roncotech syr
Opticough syr
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على رأسها كونجستال.. هيئة الدواء تدرج 14 نوعًا من العقاقير ضمن جداول المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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