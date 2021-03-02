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على رأسها كونجستال.. هيئة الدواء تدرج 14 نوعًا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

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أعلنت هيئة الدواء المصرية إدراج 14 نوعا جديدا ضمن جدول العقاقيرالمخدرة بداية من أول مارس الجاري، ولا يتم صرفها إلا بموجب روشتة طبيب، وطالبت هيئة الدواء المصرية وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري  لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.


وتتمثل هذه العقاقير كالتالي:

Congestal    syr

Tusskan        syr

Tussivan.n   syr

Tussilar        syr

Codilar          syr

Penta flu      syr

Penta cold    syr

Pulmo care   syr

Codiphan      syr

Codiphan.b   syr

Rhinutuss    syr

Cold stop      syr

Roncotech   syr

Opticough     syr

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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