مصدر كنسى : المجمع المقدس يدرس إعلان القمص بيشوى كامل قديسا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر كنسى إن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يدرس فى دورته المنعقدة حاليا، إعلان قداسة القمص بيشوى كامل راعى ومؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، كما أسس أكثر من عشرين كنيسة.





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