عاجل .. الصحة : تسجيل581 إصابة جديدة بـ كورونا .. و42 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 141.655 حالة حتى الآن.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى لـ "الوزارة"، إنه تم تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ فيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 183.591 حالة من ضمنهم 141.655 حالة تم شفاؤها، و10.778 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميعالإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وفى السياق ذاته، خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس أب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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