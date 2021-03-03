الشربينى : تأجيل ضريبة الشهر العقارى قرار حكيم.. والسيسى يسمع صوت المواطن

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل الشربينى، منسق حملة "عشان تبنيها" بشرق أوروبا، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لعام ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، ِهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.





وقال، خلالَ تصريحات تليفزيونية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين قرار حكيم ومدروس، ويلبى جموع المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى دائمًا ما يلبى مَطالب المواطنين، لكونه يَستمع إلى صوت الشارع بِصفة مستمرة، كما أنه دائمًا ما يقف فى صف المواطن ويضع الحلول العاجلة له، من أجل تحقيق جودة الحياة المأمولة وسعيه الدؤوب لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأكد الشربينى أن قرار تأجيل قانون الضرائب العقارية قطع الطريق أمامَ المشككين وأبواق الجماعات الإرهابية، قائلاً: "الرئيس أب لجميع المصريين، لكونه يشعر بهم ويقف مَعهم دائمًا".