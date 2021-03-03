حدث ليلاً | 581 إصابة جديدة بكورونا.. ماجد المصري وأسامة منير في الحجر الصحي .. تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك .. أول تعليق لصاحب أزمة «وفاة بن شرقي»

أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية..

أعلن الإعلامي أسامة منير ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذاره عن تقديم حلقة برنامجه «أنا والنجوم وهواك» الأخيرة بسبب خضوعه للحجر المنزلي..

أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: « عربيتي اتسرقت»..

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها التي وافتها المنية قبل قليل، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.. رثا الدكتور شيرين حسين، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، زوجته، بكلمات حزينة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب زوج أحلام الجريتلي: « شكرا لكم جميعا على العزاء.. أيام صعبة تعيشها جماهير نادي الزمالك منذ خسارته لدوري أبطال إفريقيا، مرورًا بحل مجلس الإدارة، وأزمات حول تجديد اللاعبين، وصولًا لأزمة اللاعب الغاني أشيمبونج وتجديد عقد فرجاني ساسي.. تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين عن أسباب انقطاع علاقته مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق..

أكد عصام سالم ، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالًا في أحد الامتحانات حول افتراضية وفاة أشرف بن شرقي..

قال خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، إنه لن يدخل في أي خلافات شخصية مع أحد، وذلك بعد هجوم أحمد حسام ميدو عليه عبر برنامجه اليوم على قناة النهار. وكان "ميدو" قد هاجم الغندور في برنامجه "أوضة..

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم..

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اعتقال 7 إثيوبيين مخالفين عقب ارتكابهم جرائم بالسرقة والاعتداء على المواطنين والمقيمين..

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن السلطات الصحية في البلاد أصدرت قرارا باستثناء 5 فئات من الحجر الفندقي المفروض على القادمين..