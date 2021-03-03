ثانية إعدادى وأولى ثانوى.. طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الترم الأول اليوم

جدة - نرمين السيد - طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى يؤدون، اليوم الأربعاء، الامتحان بمواد القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى بالقسمين العلمى والأدبى الامتحان بمواد النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والمطالعة والنصوص.





ونفذ قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الاستعدادات للامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021. وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات وأبرزها الآتى: - التأكد من أوراق الأسئلة أنها خصوصا كل صف أثناء وقت الامتحان. - توفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكل مشتملاتها. - عدم تصوير أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى. - على كل شيخ معهد إبلاغ الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية خلال فترة الامتحانات.

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